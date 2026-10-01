Презентация дебютного романа Марии Шегай «Мы мицелий». На встрече обсудишь эту запоминающуюся историю о конце света, миграции и одиночестве, в которой также есть место иронии, заботе о ближних и доброте. Сюжет: Анна десять лет живёт в небольшом северном городке: трудится уборщицей в больнице, знает в лицо почти всех местных и старается не привлекать внимания к своему секрету. Мир вокруг уже давно трещит по швам: природные и социальные катастрофы, пустеющие магазины, сбои в больничной системе. Люди всё чаще смотрят друг на друга как на угрозу. Конец света, по расчётам героини, случится через два года. А сегодня — работа, бассейн, ромашковый чай в 22:00 и переписка с мамой. Быт женщины подчиняется строгому расписанию — пока в больнице не появляется новая уборщица Алина. «Мы мицелий» — история о взрослой самодостаточной героине Анне, не нуждающейся ни в чьем одобрении и внимании. Она верит в неизбежную катастрофу и продуманно готовится к концу света, пока общество не обращает на неё внимание и не начинает за ней повторять. Промодерирует встречу Лера Чебитько, редакторка медиа «Горящая изба».