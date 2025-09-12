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Презентация от пивоварни Чаща

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будет, конечно же, общение с пивоварами, спец прайс, а ещё мероприятие обещал посетить Сергей Магер. Что будешь пить? Cambridge Music (коллаб с Mager Brewery) Session IPA с хмелями BRU-1, Topaz и Goldings. Дзен и искусство ухода за каламанси Sour с добавлением розовой гималайской соли, свежемолотого кориандра и французского пюре плодов каламандина. Эль закислен йогуртовой культурой. Смена 6 - Пиковая Дама Sour c чёрной смородиной и ванилью. Maize Maze Сorn IPA на хмелях Talus, Motueka Amplifire™ и El Dorado. Сон Масала Терпкий луговой мёд, пряно-фруктовая кислинка, кусачий поцелуй имбиря и мажорные ноты корицы аккомпанируют солодово-пшеничному соло, которым можно вдумчиво наслаждаться или ненавязчиво потягивать во время беседы. Тотем-медведь IPA, трижды охмелённый сортами McKenzie и Sultana. Вход свободный.

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