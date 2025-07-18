В «Баланс Белого» приедут ребята из пивоварни Hobos. Тебя ждёт общение с пивоварами, спецпрайс и даже одна секретная позиция на дегустацию. Программа дегустации: 1. COLD IPA – светлый, сухой, интенсивно охмеленный, достаточно горький IPA. Сочетание хмелей Galaxy (Австралия), Simcoe, Idaho 7 (США) дарит этому пиву аромат тропических фруктов и цитрусов; 2. ENGLISH PORTER – английский портер, где из типичных для стиля тонов выделяются хлебные и ореховые. Горечь, цветность и плотность дополняют друг друга и выдержаны по «верхним» границам BJCP; 3. DEUTSCHLAND PILS – чистое и хрустящее, со средним телом и сбалансированной горечью пиво, строго попадающее в стилистику самого распространенного в мире сорта, но, при этом, не лишенное изюминки, которой ребята добились не самой стандартной засыпью солодов. Tettnanger дает ненавязчивый пряно-цветочный аромат, попадая в баланс и не выпрыгивая из бокала; 4. Секретный-пресекретный сорт.