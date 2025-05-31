Встреча любителей видеоигр приглашает обсудить твои любимые игры — консольные и компьютерные, JRPG и стратегии, старые и новые — самые разные и самые любимые. 31 мая поговоришь о «гилти плежер»: играх, которые считаются плохими, но которые тебе очень понравились. Приходи поделиться и рассказать о том, во что ты играл в последнее время. Вход свободный.