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Press F: кружок любителей видеоигр

Центр манги и комиксов
улица Турку, 11к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Встреча любителей видеоигр приглашает обсудить твои любимые игры — консольные и компьютерные, JRPG и стратегии, старые и новые — самые разные и самые любимые. 31 мая поговоришь о «гилти плежер»: играх, которые считаются плохими, но которые тебе очень понравились. Приходи поделиться и рассказать о том, во что ты играл в последнее время. Вход свободный.

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