Предложение
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озёр, героиня готова на всё — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента... Бронь в ТГ
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