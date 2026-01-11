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Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озёр, героиня готова на всё — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента... Бронь в ТГ

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