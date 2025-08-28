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«Предложение» (2009). Кинопоказ в саду
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века — посмотришь комедийную драму «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также перед началом показа сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. О фильме: Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озёр, героиня готова на всё — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента...
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