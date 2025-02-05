О фильме: Главная героиня фильма – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на всё – даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента... Бронирование (в тг) — @vseklassnoo