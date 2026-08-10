Выставка, где искусство встречается с наукой и технологиями. Авторами выступают художницы Мария Мощенская и Вероника Призова. В основе их исследования лежит вопрос: что значит «видеть» для тех, кто устроен иначе, чем человек? За пределами привычного восприятия открываются целые миры, не менее сложные и насыщенные, чем собственный. В экспозиции представлены две медиаскульптуры, которые становятся оптическими приборами нового типа. С их помощью посетитель может взглянуть на привычное окружение сквозь «оптику» растения и машины. Это не просто технические объекты, а полноценные художественные высказывания, стирающие грань между наблюдателем и наблюдаемым. Они превращают зрителя из пассивного созерцателя в активного участника эксперимента, заставляя задуматься о том, что глаза всего лишь один из возможных способов контакта с реальностью. Выставка предлагает выйти за рамки антропоцентричного взгляда на мир. Она напоминает, что реальность многомерна, ведь то, что человек считает «видимым», — лишь малая часть сложной картины бытия, а за пределами человеческого восприятия существует бесконечное множество других «оптик» и способов чувствовать пространство. Проект не даёт готовых ответов, но ставит важные вопросы о природе восприятия, о месте человека в мире технологий и о том, как человек учится понимать то, что не похоже на него. Режим работы: Пн-Вс: 10:00–22:00