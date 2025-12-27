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Предновогодний кофейный рейв. Что тебя ждёт? — Зимние напитки, которые сварят специально ради этой тусовки — Ретро-сеты от приглашенного диджея — от хрустящих 80-х до танцевального хауса — Тусовка в кругу семьи? Можно! Вкусные новогодние блюда за большим столом! Залетай, зови своих мам, пап, сестер и братьев, а ещё своих besties и коллег, прихватывай хорошее настроение — бодрящий горячий кофе будет литься литрами. В стоимость депозита входит блюдо, десерт и напиток. Покажи билет бариста и выбери то, что тебе по душе. Полное меню можно увидеть по кнопке «Купить билет».
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