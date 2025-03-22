Фестиваль, закрывающий Неделю молодого сидра, фестиваль первых сидров года, который объединит 30 традиционных сидрерий со всей страны. Безлимит на напитки, личное участие основателей, авторский фудкорт, игры и музыкальное сопровождение. Событие проходит в рамках Недели Молодого Сидра — семидневного цикла тематических мероприятий. Натуральный сидр делается минимум 7 месяцев, поэтому по случаю выхода первых сортов сидродельни устраивают лекции, дегустации, ужины и специальные культурные ивенты.