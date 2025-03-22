ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Праздник молодого сидра

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль, закрывающий Неделю молодого сидра, фестиваль первых сидров года, который объединит 30 традиционных сидрерий со всей страны. Безлимит на напитки, личное участие основателей, авторский фудкорт, игры и музыкальное сопровождение. Событие проходит в рамках Недели Молодого Сидра — семидневного цикла тематических мероприятий. Натуральный сидр делается минимум 7 месяцев, поэтому по случаю выхода первых сортов сидродельни устраивают лекции, дегустации, ужины и специальные культурные ивенты.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

3600₽

Мастер-класс по керамике в саду особняка
Мастер-класс по керамике в саду особняка

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста