Ничего не случилось… и это повод? Человек обычно привык ждать даты, события, особой причины, дня рождения, годовщины, хорошего настроения, правильного момента. Ну а что, если не ждать? Если позволить себе торжественное, праздничное, нарядное и особенное просто потому, что хочется? Просто так? Нарядиться, танцевать, смеяться, дурачиться, говорить глупости или молчать — всё это можно, и можно в любой момент. Стань сам себе поводом для праздника. Приходи нарядным или «как будто случайно таким красивым», танцуй, даже если никто не позвал, и празднуй себя и других. Будешь поздравлять незнакомцев, как старых друзей, получать и принимать комплименты, баловаться, сиять и наслаждаться без причины и любого повода.