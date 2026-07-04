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Праздник без повода

Пространство Ноль, квартал Брусницын, Кожевенная линия, 30, вход через Дом с Колоннами / Дом с башней 2 этаж, студия 209

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ничего не случилось… и это повод? Человек обычно привык ждать даты, события, особой причины, дня рождения, годовщины, хорошего настроения, правильного момента. Ну а что, если не ждать? Если позволить себе торжественное, праздничное, нарядное и особенное просто потому, что хочется? Просто так? Нарядиться, танцевать, смеяться, дурачиться, говорить глупости или молчать — всё это можно, и можно в любой момент. Стань сам себе поводом для праздника. Приходи нарядным или «как будто случайно таким красивым», танцуй, даже если никто не позвал, и празднуй себя и других. Будешь поздравлять незнакомцев, как старых друзей, получать и принимать комплименты, баловаться, сиять и наслаждаться без причины и любого повода.

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