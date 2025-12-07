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Праздничные маскарады и балы в имперском Петербурге

Гостиница «Астория», Большая Морская улица, 39

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции ты узнаешь о петербургских балах, бальном этикете, маскарадах и о том, при чем здесь корпоративы. К началу ХХ века балы и маскарады принимают действительно массовый характер. Они уже не являются прерогативой лишь высших слоёв общества. Свои собственные праздничные вечера устраивают студенты, различные фирмы, сообщества и объединения. В чём-то их формат можно сравнить с сегодняшними корпоративами. На лекции будет рассказано о том, как проводили балы петербуржцы начала ХХ века, какие традиции и обычаи существовали, а также насколько изменился бальный этикет в сравнении с XIX веком. Кроме того, поговорят о маскарадах — одном из символов рождественских праздников. Среди прочего будет сделан обзор самых любопытных луков вместе с Семёном Поповым, основателем проекта Antik Buro и издателем журнала «Петрополь».

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