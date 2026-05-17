Бар «Правила жизни» — это точка невозврата для тех, кому за сорок. Лиля сбежала из жизни за барную стойку, и теперь она главная по чужому выпивону и чужим исповедям. Пока однажды вечером напротив не садятся герои этой истории. Без сцены. Без четвёртой стены. С живым звуком, пивом и полным ощущением, что ты случайно попал не на тот вечер. Приходи. Будут выяснять, кто вырос, а кто просто постарел. Почему стоит пойти: — Это премьера! — Это не читка. Это разговор, который ты подслушал — Текст Игоря Витренко — про нас. Про тех, кто мечтал, но не долетел — Актёры будут рядом. Буквально. С бокалами