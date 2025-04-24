ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Практикум с метафорическими картами

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

Ты сможешь заглянуть в своё бессознательное с помощью МАК. Участники поймут, что им мешает двигаться дальше и что мешает погрузиться в свои страхи. Найдут ответы в глубинах своего бессознательного с помощью рисунков или надписей на карточках. Смогут понять или приблизиться к решению вопроса. Ведущая: Мещерякова Софья, психолог-бариста, работающий в когнитивном направлении.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста