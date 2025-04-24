Ты сможешь заглянуть в своё бессознательное с помощью МАК. Участники поймут, что им мешает двигаться дальше и что мешает погрузиться в свои страхи. Найдут ответы в глубинах своего бессознательного с помощью рисунков или надписей на карточках. Смогут понять или приблизиться к решению вопроса. Ведущая: Мещерякова Софья, психолог-бариста, работающий в когнитивном направлении.