Практикум с метафорическими картами
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Про событие
Ты сможешь заглянуть в своё бессознательное с помощью МАК. Участники поймут, что им мешает двигаться дальше и что мешает погрузиться в свои страхи. Найдут ответы в глубинах своего бессознательного с помощью рисунков или надписей на карточках. Смогут понять или приблизиться к решению вопроса. Ведущая: Мещерякова Софья, психолог-бариста, работающий в когнитивном направлении.
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