Миру свойственны изменения, и особенно сейчас мы это чувствуем. Возможно ли в этом потоке обрести стабильность, найти своё призвание, своих людей? Что нужно знать для этого, как относиться к жизни и к себе? Стоики вошли в историю как люди, не боявшиеся вызовов судьбы. Готовые разделять ответственность за мир, они называли себя космополитами, гражданами Космоса. На практикуме участники попробуют применить принципы стоиков к своей жизни. Мероприятие пройдёт в диалоговом формате. Это позволит и узнать новое, и обсудить заданные вопросы с другими участниками, и даже, возможно, найти новых друзей :)