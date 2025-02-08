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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Практикум по стоицизму «Чем заниматься в жизни, когда мир так быстро меняется?»

набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Миру свойственны изменения, и особенно сейчас мы это чувствуем. Возможно ли в этом потоке обрести стабильность, найти своё призвание, своих людей? Что нужно знать для этого, как относиться к жизни и к себе? Стоики вошли в историю как люди, не боявшиеся вызовов судьбы. Готовые разделять ответственность за мир, они называли себя космополитами, гражданами Космоса. На практикуме участники попробуют применить принципы стоиков к своей жизни. Мероприятие пройдёт в диалоговом формате. Это позволит и узнать новое, и обсудить заданные вопросы с другими участниками, и даже, возможно, найти новых друзей :)

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