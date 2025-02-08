Практикум по стоицизму «Чем заниматься в жизни, когда мир так быстро меняется?»
набережная реки Мойки, 112
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Миру свойственны изменения, и особенно сейчас мы это чувствуем. Возможно ли в этом потоке обрести стабильность, найти своё призвание, своих людей? Что нужно знать для этого, как относиться к жизни и к себе? Стоики вошли в историю как люди, не боявшиеся вызовов судьбы. Готовые разделять ответственность за мир, они называли себя космополитами, гражданами Космоса. На практикуме участники попробуют применить принципы стоиков к своей жизни. Мероприятие пройдёт в диалоговом формате. Это позволит и узнать новое, и обсудить заданные вопросы с другими участниками, и даже, возможно, найти новых друзей :)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи