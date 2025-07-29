Практика «Освободи своe сердце» + лекция
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Про событие
Благотворительная практика йоги, средства от которой, будут направлены на помощь пострадавшим от домашнего насилия. ТыНеОдна — это проект, который заботится, чтобы личные отношения были здоровыми, экологичными и безопасными. А насилие не оставалось безнаказанным. Подробнее о проекте можно почитать на сайте — https://tineodna.ru Практика йоги подойдeт для любого уровня практикующих и даже для тех, кто знакомится с йогой впервые. Через связь с дыханием мы переключим внимание от внешнего на внутреннее и успокоим нервную систему. А затем – мягко, но эффективно раскроем тело, освободив самые напряжeнные участки: поясницу, крестец, шею. После практики участницы смогут присоединиться к лекции от руководительницы ТыНеОдна, Ксении Фирсовой, и узнать о том, как тема домашнего насилия отражена в массовой культуре (сериалах, фильмах, книгах). Организаторы о практике: «Мы верим, что йога — это не только про тело и дыхание. Это про осознанность, поддержку и силу сообщества. Именно поэтому мы решили провести благотворительную практику в поддержку проекта «ТыНеОдна». Каждый человек достоин безопасности и уважения. И если наше сообщество может помочь — пусть даже небольшим вкладом — мы считаем важным это сделать». Все собранные средства будут направлены на поддержку проекта.
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