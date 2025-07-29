ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Практика «Освободи своe сердце» + лекция

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Благотворительная практика йоги, средства от которой, будут направлены на помощь пострадавшим от домашнего насилия. ТыНеОдна — это проект, который заботится, чтобы личные отношения были здоровыми, экологичными и безопасными. А насилие не оставалось безнаказанным. Подробнее о проекте можно почитать на сайте — https://tineodna.ru Практика йоги подойдeт для любого уровня практикующих и даже для тех, кто знакомится с йогой впервые. Через связь с дыханием мы переключим внимание от внешнего на внутреннее и успокоим нервную систему. А затем – мягко, но эффективно раскроем тело, освободив самые напряжeнные участки: поясницу, крестец, шею. После практики участницы смогут присоединиться к лекции от руководительницы ТыНеОдна, Ксении Фирсовой, и узнать о том, как тема домашнего насилия отражена в массовой культуре (сериалах, фильмах, книгах).  Организаторы о практике: «Мы верим, что йога — это не только про тело и дыхание. Это про осознанность, поддержку и силу сообщества. Именно поэтому мы решили провести благотворительную практику в поддержку проекта «ТыНеОдна». Каждый человек достоин безопасности и уважения. И если наше сообщество может помочь — пусть даже небольшим вкладом — мы считаем важным это сделать». Все собранные средства будут направлены на поддержку проекта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста