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  1. Санкт-Петербург
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Практический семинар «Управление временем»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Что тебя ждёт на семинаре? Рассмотришь как управление временем связано с психологией и восприятием, какие существуют ключевые принципы успешного управления временем. Ведущая поделится проверенными методами и инструментами, которые помогут тебе: 1) Определить приоритеты и сфокусироваться на главном. 2) Создать эффективный график, который действительно работает. 3) Устранить прокрастинацию и научиться ставить реалистичные цели. 4) Научиться находить время для себя. Управление временем — это не просто техника или стратегия, это целый подход, который требует глубокого осознания своих ценностей, целей и внутреннего состояния. Часто мы не успеваем сделать всё, что задумали, не потому что времени недостаточно, а потому что мы не ставим приоритетов и не знаем, чего на самом деле хотим. Ведущая: Анна Акимова, коуч, ментор, преподаватель в Академии психологии и коучинга.

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