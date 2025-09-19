Ты приходишь — они рушат шаблоны и привычные треки превращаются в музыкальную магию. Pragmata — это новый взгляд на музыку, ты услышишь то, чего больше нигде нет. Тебя встретит мощный лайнап приглашённых артистов и резидентов клуба: Boris Redwall Future Fire Aria Fredda Masha Acid (Мск) KLOPOTA KIR4A (Мск) Andrew Jester Wayle Sheen G Shitro INSANIA RUDY MARTINI ZIPAKSS У микрофонов mc bryan x mc nina. 3 сцены, 14 артистов и 8 часов стильной музыки Резерв по телефону FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC