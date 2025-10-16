Пожары на Дальнем Севере
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа презентует свой третий альбом в клубе Zoccolo 2.0 в рамках большого сольного концерта. Большая программа, стихи, град эмоций и неожиданный сет, состоящий из лучших треков коллектива. Весь новый альбом в живую и много материала с прошлых альбомов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи