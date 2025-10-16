Группа презентует свой третий альбом в клубе Zoccolo 2.0 в рамках большого сольного концерта. Большая программа, стихи, град эмоций и неожиданный сет, состоящий из лучших треков коллектива. Весь новый альбом в живую и много материала с прошлых альбомов.