Пойзон фест
Лиговский 50 корпус 16
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от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Пост-панк + готика + рок = много кайфовой музыки. Большой дружеский фестиваль: на сцену выйдут завсегдатаи бара Poison со своими музыкальными проектами. Будет много знакомых лиц, громких песен и жанров на любой градус ночи. После концерта караоке до утра. Вход: пожертвование на любую сумму.
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