Пост-панк + готика + рок = много кайфовой музыки. Большой дружеский фестиваль: на сцену выйдут завсегдатаи бара Poison со своими музыкальными проектами. Будет много знакомых лиц, громких песен и жанров на любой градус ночи. После концерта караоке до утра. Вход: пожертвование на любую сумму.