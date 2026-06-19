Празднование солнцестояния с группами Потьма, Hladna, Савынкан и Лiхо. В программе праздника: — поиск цветущего папоротника в мордовских болотах Потьмы — разжигание костров в ваших буйных сердцах чёрными искрами Лiхо — очищающее омовение органов слуха сырыми рифами Савынкана — погружение в тонкие слои бытия в шумовом ритуале Hladna Потьма — редкие и долгожданные гости в Северной Столице. Флагман мордовского чёрного метала, отлитый из классических блэк-метал риффов и краст-панк ритмов, арсенал которого отличается эпичными композициями со смещённым центром тяжести.