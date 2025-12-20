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Золотые хиты возраста примерно половины постоянников «Миража» и никаких ограничений по громкости. В эту субботу ставят то, что ты любишь больше всего — Диму Билана и Тимати. мэйн: kovalev / alexander wuu (video set) / mexa / sema / xtralovable терраса: 4eu3 / noviyhassl / sunshine бронь столов: в тг (по кнопке «купить билет») или по номеру телефона . f/c
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