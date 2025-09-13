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Посвят Day_2

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Общага, бессонные ночи, бесконечные пары и вечный недосып — вот как ты представлял универ? Но на самом деле это совершенно не так. Посвящение в студенты как в лучших фильмах про колледж. Шкафчики, чирлидерши и испытания на прочность — всё как ты мечтал. Тебя ждёт атмосфера беззаботности, музыка нон-стоп и коктейли, чтобы отметить начало новой главы. Готовься к официальному посвящению в студенты. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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