Общага, бессонные ночи, бесконечные пары и вечный недосып — вот как ты представлял универ? Но на самом деле это совершенно не так. Посвящение в студенты как в лучших фильмах про колледж. Шкафчики, чирлидерши и испытания на прочность — всё как ты мечтал. Тебя ждёт атмосфера беззаботности, музыка нон-стоп и коктейли, чтобы отметить начало новой главы. Готовься к официальному посвящению в студенты. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.