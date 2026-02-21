В программе — песни, ставшие голосами поколений: Земфира, Кино, Мумий Троль, Metallica, Linkin Park, Rammstein и другие легенды русского и зарубежного рока. Концерт, который не оставит равнодушным никого. Исполняет кавер группа «No Borders Band» А по промокоду ROCK20 ты получишь скидку 20%