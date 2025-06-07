ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Post fest ecstatic dance

OSHO CENTER, ул. Чапаева, 17

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Насыщенный экстатик с диджеями с фестиваля Ecstatic Nord Fest, чувственная разминка и музыканты-мультиинструменталисты. Что будет: - Откроет встречу Welcome Dance от участницы Ecstatic Nord Fest, диджей — Анна Судман, - Чувственный разогрев от Алексея и Елены Кашевников, - Теплый сет от DJ Vankavanka. Сопровождать в этом пути его будет Лиза Пантамка, музыкант мультиинструменталист: барабаны, ханг. В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров. Сбор и маркет с 17:15. Welcome set в 17:30. Важное от организатора: «Мы свободны в своих проявлениях, мы ответственны за свои эмоции и состояния, уважаем свои и чужие границы, не оцениваем себя, свой танец и других участников. Танцуем без разговоров, без обуви, без телефонов, на чистом сознании и без каких-либо правил о том, как двигаться». С собой: бутылочка с водой, легкая сменная одежда (не джинсы, в процессе будет жарко). В пространстве есть раздевалки, чтобы переодеться, есть душевые.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Бесплатно

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста