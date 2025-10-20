Музыкальный проект для исполнителей выступающих под гитару. Голосование проходит поднятием фонариков на телефонах, поэтому не забудь подзарядить свой телефон и взять его с собой. Цена указана и как вступительный взнос для выступающих, и как вход для зрителей. Помни, что в первую очередь это вечеринка, а не конкурс. Встреча на втором этаже в клубе MONEY-HONEY. Подробности по кнопке «Купить билет».