Помнишь этот момент? Последний звонок в школе. Чувство абсолютной свободы, когда впереди только лето и никакой домашки. Забудь про оценки и строгих учителей в стенах Vnvnc. Твой единственный предмет в этот день — отрываться на танцполе до самого утра. За пультом — местные «классные руководители», которые знают, как поставить правильную оценку твоим танцевальным скиллам. Неявка – двойка в журнал :) Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.