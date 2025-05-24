Последний звонок в Vnvnc
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Помнишь этот момент? Последний звонок в школе. Чувство абсолютной свободы, когда впереди только лето и никакой домашки. Забудь про оценки и строгих учителей в стенах Vnvnc. Твой единственный предмет в этот день — отрываться на танцполе до самого утра. За пультом — местные «классные руководители», которые знают, как поставить правильную оценку твоим танцевальным скиллам. Неявка – двойка в журнал :) Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи