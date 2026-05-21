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После титров: страх

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Страх. Почему людям нравится бояться в кино? Ты закрываешь глаза, испытываешь ужас, но всё равно смотришь? На встрече постараешься разобраться, почему людям нравится испытывать страх в безопасном пространстве, как кино создаёт напряжение и заставляет чувствовать тревогу, даже когда ты понимаешь, что это всего лишь фильм. Поговоришь о том, какие страхи на самом деле цепляют: страх одиночества, смерти, неизвестности или потери контроля. Это не лекция про хорроры, а попытка понять, почему люди ищут эти чувства в кино и что за ними стоит. Будь готов принять участие в обсуждении.

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