Сохрани самые важные слова в жизни или наоборот выскажи миру всё, что думаешь. На мастер-классе по лепке тарелки из глины с помощью наборных штампов на форме, сделанной собственноручно, оставь на изделии яркую цитату, которая для тебя что-то значит. А может быть тебе хочется написать заветные слова кистью? Ангобами по сырой глине это станет возможным. А ещё заветные слова можно будет вышить (можно и крестиком). Как? Узнаешь на мастер-классе. Результат: Через 5 недель после мастер-класса по лепке —после всех обжигов ты получишь изделие с твоим уникальным дизайном, которое будет полностью функционально и готово к применению! Все необходимые материалы для мастер-класса по лепке тарелки из глины , два обжига изделия, роспись ангобами, покрытие бесцветной глазурью и цветная глазуровка мастером студии включены в стоимость. Продолжительность: 1,5 — 2 часа.