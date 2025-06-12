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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пошли гулять?

м. Горный институт

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от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+

Про событие

Дружеские Гуляния — дружеские знакомства в формате интерактивной городской прогулки. Хочешь расширить круг знакомств? Присоединяйся к Июньским Дружеским Гуляниям. В этот раз прогулка начнётся от новой станции метро — Горный институт. Посмотришь на Пегасов Васильевского острова Почувствуешь камерность двориков Васьки Зайдёшь на территорию старых заводов Вдохнёшь свежий воздух с Залива Что будет точно: Новые знакомства Живое общение Тёплая атмосфера — как всегда бывает на событиях Приходи заводить новые знакомства с лёгкостью. 1200р. — билет соло 2200р. — билет на двоих Парные билеты помогает покупать https://t.me/simmarin Записаться: https://t.me/spb_regbot

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