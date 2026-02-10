Селекция диско, фанка и хауса. Акидо Он же Родион Рудаков — диджей, актёр театра и кино, режиссёр. Вдохновлённый французской новой волной и инструментальными шедеврами андерграунда, он выстраивает сеты на стыке романтического диско и мечтательного хауса. Отличается тонким чувством настроения и умением создавать деликатную, почти кинематографичную атмосферу для трепетных сердец. Круг Диджей и селектор, резидент знаковых петербургских локаций и лейбла Добро. В своих сетах сочетает элементы балеарского хауса, редкого диско и электронной музыки. Отличается вниманием к деталям и умением создать исключительную атмосферу, где каждый трек становится частью цельной музыкальной картины. Вход свободный.