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Про событие
Селекция диско, фанка и хауса. Акидо Он же Родион Рудаков — диджей, актёр театра и кино, режиссёр. Вдохновлённый французской новой волной и инструментальными шедеврами андерграунда, он выстраивает сеты на стыке романтического диско и мечтательного хауса. Отличается тонким чувством настроения и умением создавать деликатную, почти кинематографичную атмосферу для трепетных сердец. Круг Диджей и селектор, резидент знаковых петербургских локаций и лейбла Добро. В своих сетах сочетает элементы балеарского хауса, редкого диско и электронной музыки. Отличается вниманием к деталям и умением создать исключительную атмосферу, где каждый трек становится частью цельной музыкальной картины. Вход свободный.
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