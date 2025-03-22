Porto Moris — лёгкий рок с элементами классического рок-н-ролла и блюза. Их песни — это размышления о мире, в котором мы все оказались. Под них можно рефлексировать, грустить, или танцевать — каждый выбирает, что ему ближе. Главная ценность — искренние эмоции, и уверенность, что рок-н-ролл лечит от любых недугов, хоть и не является медицинским средством.