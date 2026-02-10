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Порт Мираж (Port Mirage)

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Порт Мираж (Port Mirage) исполняется два года. По этому случаю здесь объединятся с Грув Кухня (Groove Kitchen), чтобы на одну ночь превратить клуб Ритмы в пространство, где встречаются два комьюнити, объединённые одной любовью — к стильному, атмосферному звучанию и свободе на танцполе. Port Mirage: Nastya Mamita K Loveski Melaniya Jomoss Sazonova Eidofey × Nickel Грув Кухня (Groove Kitchen) Kaya Morricone A.D.E.N.A Kirill Karnell

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