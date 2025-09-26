Port Mirage открывает двери в осенний сезон. Хэдлайнер — Jiminy Hop: музыкант, артист, продюсер и диджей из Санкт-Петербурга, чьи работы звучат в сетах легенд электронной сцены и находят путь к сердцам слушателей от Аргентины до Германии. Support: Jomoss Eidofey x Nickel (drums) Sazonova Mishandihno BMSoul