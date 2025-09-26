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Port Mirage

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Port Mirage открывает двери в осенний сезон. Хэдлайнер — Jiminy Hop: музыкант, артист, продюсер и диджей из Санкт-Петербурга, чьи работы звучат в сетах легенд электронной сцены и находят путь к сердцам слушателей от Аргентины до Германии. Support: Jomoss Eidofey x Nickel (drums) Sazonova Mishandihno BMSoul

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