Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Port Mirage открывает двери в осенний сезон. Хэдлайнер — Jiminy Hop: музыкант, артист, продюсер и диджей из Санкт-Петербурга, чьи работы звучат в сетах легенд электронной сцены и находят путь к сердцам слушателей от Аргентины до Германии. Support: Jomoss Eidofey x Nickel (drums) Sazonova Mishandihno BMSoul
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи