Акустика с душой и тоской по ушедшему лету. Соберутся там, где звучит правда — под гитару и кахон, в тёплой ламповой атмосфере, среди своих. Споют любимые песни, расскажут истории, поговорят просто и по-настоящему. Без барьеров, без пафоса — только музыка, огонь в глазах и живое общение. Ты нужен в этом круге. Да, именно ты. Port Avenue — в акустике, впервые так близко. На входе будет паспорт-контроль.