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Ярмарка современного искусства PAF

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

Port Art Fair (PAF) — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать своё искусство. Тема этого года — «бланк». Белое на белом — состояние новой возможности, предчувствия и вот-вот сделанного шага. Движение к простому, выверенному и ясному. Билет даёт однократный вход на ярмарку. 21 мая — 24 мая, 12:00-22:00

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