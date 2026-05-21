Port Art Fair (PAF) — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать своё искусство. Тема этого года — «бланк». Белое на белом — состояние новой возможности, предчувствия и вот-вот сделанного шага. Движение к простому, выверенному и ясному. Билет даёт однократный вход на ярмарку. 21 мая — 24 мая, 12:00-22:00