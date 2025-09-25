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Ночь, где музыка и ты — одно целое. Стань частью истории. Line up: Nasta Tsarskaya /Gary Milk/Pozdnii /Sharapov/Bipolar Meloman /Mc Choko Live: Drums: Bobrboy Piano: Gaang Guitar: Sasha Torzhkov При бронировании стола по депозиту — вход бесплатный FC|DC 18+
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