Ночь, где музыка и ты — одно целое. Стань частью истории. Line up: Nasta Tsarskaya /Gary Milk/Pozdnii /Sharapov/Bipolar Meloman /Mc Choko Live: Drums: Bobrboy Piano: Gaang Guitar: Sasha Torzhkov При бронировании стола по депозиту — вход бесплатный FC|DC 18+