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Полуденный выстрел с борта теплохода

Причал на набережной реки Фонтанки, 71

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от 900₽ до 1300₽
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Про событие

Путешествие, совмещающее экскурсию по малым рекам и каналам, прогулку по Неве и ежедневный полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости. Церемония полуденного выстрела в Петропавловской крепости нашла отражение в уставе города. В петропавловской крепости стоят пушки-гаубицы – из этих орудий производится выстрел. Ровно в 12:00 под руководством канонира будет произведен традиционный залп из орудий — выстрелит пушка, и каждый из путешественников «сверит свои часы» — такова традиция в Петербурге. Этот ритуал совершают ежедневно — орудия в крепости производят выстрел ровно в 12 часов пополудни. От неожиданности туристы вздрагивают и спрашивают: «Что это?», а жители города давно привыкли и деловито сверяют часы. Внимание! При увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть изменен на альтернативный.

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