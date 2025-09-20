Приходи на следующий музыкальный джем! В этот раз всё будет так же круто: — Мощный house band — энергия, которая поднимет с места. — Ососбенный свет — будет атмосфера, в которой музыка зазвучит по-новому. — Андеграундная локация — здесь рождается импровизация и звучит свобода. Вход свободный (донейшн приветствуется). Приходи, чтобы сыграть, спеть, потанцевать или просто поймать вайб. Музыка — это импровизация, а значит, каждое выступление уникально. Будет круто, атмосферно и очень душевно.