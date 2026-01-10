Polnalyubvi
Пироговская набережная, 5/2
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от 2800₽ до 9500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Песни, в которых слышно больше, чем написано. Музыка, под которую легко дышать. В этот вечер прозвучит всё главное — и новое, и то, что уже давно откликается внутри. Это будет концерт, где нежность встречает силу, а октябрь становится чуть тише. И чуть ближе.
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