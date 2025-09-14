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Поллок

АТС
Автограф Сквер, улица Некрасова, 3-5, 4 этаж

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Показ биографической драмы — истории о художнике, который изменил американское искусство. Фильм рассказывает о жизни Джексона Поллока — человека противоречий. Гений и бунтарь, вдохновитель и разрушитель, он стал символом абстрактного экспрессионизма и оставил после себя картины, которые и сегодня поражают энергией. Это кино о цене творчества, одиночестве, любви и борьбе с самим собой. Запись в тг организатора.

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