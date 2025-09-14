Показ биографической драмы — истории о художнике, который изменил американское искусство. Фильм рассказывает о жизни Джексона Поллока — человека противоречий. Гений и бунтарь, вдохновитель и разрушитель, он стал символом абстрактного экспрессионизма и оставил после себя картины, которые и сегодня поражают энергией. Это кино о цене творчества, одиночестве, любви и борьбе с самим собой. Запись в тг организатора.