Покров этно
Транспортный Переулок 10А
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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Покров этно - лучший электронный проект по версии премии Российской этнической музыки в 2024г, одна из самых востребованных и ярких этно-электронных групп России дает сольный концерт в центре культурной столицы в поддержку «Сибирского альбома». Музыканты собрали и переосмыслили традиционные песни сибирских деревень, теперь они звучат понятно и очень драйвово. Ты имеешь возможность первым услышать уникальный русский аутентичный материал в актуальных электронных аранжировках от Покров этно. Деревенские песни в стилях техно, этно дип хаус, брейк бит станут качать поляны уже этим летом. Также в концерте прозвучат любимые хиты и совсем свежие авторские треки Покров этно на сцене клуба Ласточка.
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