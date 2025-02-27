Покров этно - лучший электронный проект по версии премии Российской этнической музыки в 2024г, одна из самых востребованных и ярких этно-электронных групп России дает сольный концерт в центре культурной столицы в поддержку «Сибирского альбома». Музыканты собрали и переосмыслили традиционные песни сибирских деревень, теперь они звучат понятно и очень драйвово. Ты имеешь возможность первым услышать уникальный русский аутентичный материал в актуальных электронных аранжировках от Покров этно. Деревенские песни в стилях техно, этно дип хаус, брейк бит станут качать поляны уже этим летом. Также в концерте прозвучат любимые хиты и совсем свежие авторские треки Покров этно на сцене клуба Ласточка.