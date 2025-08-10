Девушка и двое её случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно. «Прогулка», вышедшая на экраны 22 года назад, стала культовым событием отечественного кинематографа начала XXI века. Это не просто мелодрама, а тонкое и чувственное исследование встречи, которая могла не произойти — и всё же случилась, изменив всё. В то же время, «Прогулка» — это портрет Петербурга и его горожан, снятый в уникальное время: город готовился к 300-летнему юбилею, и сам Петербург предстает в фильме не праздничным, а настоящим, неидеальным, бурлящим и живым. Только в таком городе возможны случайные встречи, случайные разговоры, из которых вырастают отношения — едва ли не любовь. После показа пройдёт обсуждение.