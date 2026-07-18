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Показ фильма «Пока небо смотрит»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б, лекторий'порт (Студия 42)

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Новый фильм одного из ведущих режиссёров российского авторского кино Романа Михайлова. Андерграундные танцоры — Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина — занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придётся ответить на вопрос, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца. Производство — FT Production. Фильм выпускает на большие экраны дистрибьюторская компания К24.

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