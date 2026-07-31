«Непокой» — мистический триллер о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле и не может оттуда выбраться. Гипнотический саспенс и пронзительная история об одиночестве, любви и времени. Дебютный полнометражный фильм Леонида Шмелькова, автора с мировым именем, обладателя премии «Ника» и приза Берлинского кинофестиваля. Первая версия сценария была написана им еще в 2019 году. Фильм был создан на средства Фонда поддержки кинематографии по линии «Уникальные авторские анимационные фильмы». Премьера картины состоялась на ММКФ в 2025 году. Леонид Шмельков — автор вирусного интернет-персонажа. Синий пёс по имени Андрей собрал более 500 тысяч поклонников в социальных сетях; самые популярные ролики с участием антропоморфного пса набирают миллионы просмотров, а пользователи создают собственный контент под диалоги с ним. Фильм представит кинокритик Василий Степанов. Показ пройдёт в пространстве «Сообщество». Вход в «Сообщество» — 300 рублей, билет действует в течение всего дня покупки, оплата при входе. Количество мест ограничено, пожалуйста, зарегистрируйся. Обрати внимание: регистрация не избавляет от необходимости приобретения входного билета.