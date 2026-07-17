История взросления подростка-зумера. В жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме. Именно это знакомство показывает герою, что такое семья, дружба, способность слышать и быть услышанным даже без слов. Премьера фильма состоялась на 13-м фестивале дебютного и короткометражного кино «Короче» в Калининграде.Производство — киностудия «Ленфильм», FT Production при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Фильм выпустит в прокат дистрибьюторская компания К24.