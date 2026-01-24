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Вечеринки
Про событие
Вечеринка, призванная уделить больше внимания артистам локальной сцены, сконцентрированным вокруг тёмных оттенков электронной музыки. Техно и электро станут предметом исследования, а танцпол — лабораторией чувств и ритма. Line-up: Daniel De Boa Die+Rich Exponent Getmioud Greenwald Igor Starshinov [live] Neuro Rahazzahar Serotonin Crisis VTP [live act] Ты будешь слушать, ощущать и искать. Находить новое в привычном и своё — в общем.
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