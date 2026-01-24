ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Поиск

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, призванная уделить больше внимания артистам локальной сцены, сконцентрированным вокруг тёмных оттенков электронной музыки. Техно и электро станут предметом исследования, а танцпол — лабораторией чувств и ритма. Line-up: Daniel De Boa Die+Rich Exponent Getmioud Greenwald Igor Starshinov [live] Neuro Rahazzahar Serotonin Crisis VTP [live act] Ты будешь слушать, ощущать и искать. Находить новое в привычном и своё — в общем.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста