Похороны лета
Лиговский 50 корпус 16
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от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
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Про событие
Лето закончится, а ты нет. Независимые таланты современной андеграунд-сцены соберутся вновь, чтобы проводить лето с жаром ревущих гитар: Липс, Последний шанс, Дима Фэтти, Дурацкая, Потом перезвоню, Goth Angel & SadBoi, Тинт, Wakefool, 13 вагон, Кофейный панч
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