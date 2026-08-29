Лето закончится, а ты нет. Независимые таланты современной андеграунд-сцены соберутся вновь, чтобы проводить лето с жаром ревущих гитар: Липс, Последний шанс, Дима Фэтти, Дурацкая, Потом перезвоню, Goth Angel & SadBoi, Тинт, Wakefool, 13 вагон, Кофейный панч