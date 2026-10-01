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Похоронный зал №9 (Funeral Room №9)

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тёмная индустриальная вечеринка в «солнечном» Петербурге. Витч-хаус, хард-техно, электронная танцевальная музыка (EBM), хардкор, дэтстеп, эйсид. Рекомендуемый дресс-код: корпоративный стиль (чёрный и красный).

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