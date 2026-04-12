Готовься к путешествию на Пандору — туда, где магия сплетается с музыкой и рождает незабываемые впечатления. Художницы украсят тебя фантастическими узорами, светящимися в темноте, словно биолюминесценция ночного леса. Атмосфера наполнится магией — каждый сможет стать частью этого фантастического мира. Лайнап: 21:00 Jusa 21:30 Letta 22:00 Stanlovesky 22:30 Demetra 23:30 Platon 0:00 Seravi 00:30 Regesh 01:00 Turuk 01:30 Egorov 02:00 Lera 02:30 N.ruby 03:00 Abracadabra 03:30 Rusakov 04:30 Tomiss 05:00 Abras B2b Tomiss Дресс код: вечерний, клубный, кэжуал, стильные кроссовки без логотипа можно. Резерв столов по тел.